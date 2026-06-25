2026, Универ. 15 лет спустя. Сезон 1. Серия 5
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Универ. 15 лет спустя (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Майкл и Варя пытаются начать жизнь заново в Москве и неожиданно оказываются в квартире, которая принадлежит двум семьям. Антон сталкивается с прошлым, которое переворачивает его привычный мир, и теперь он вынужден налаживать отношения с 15-летней дочерью. Валя, который проводит всё время на работе, теряет контроль над собственной жизнью и браком с Машей. Кузя, ставший успешным бизнесменом, продолжает искать любовь. Неожиданное появление Аллы спутывает все карты её давним друзьям.
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