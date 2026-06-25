9.32026, Универ. 15 лет спустя. Сезон 1. Серия 12
Комедия18+
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Универ. 15 лет спустя (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Майкл и Варя пытаются начать жизнь заново в Москве и неожиданно оказываются в квартире, которая принадлежит двум семьям. Антон сталкивается с прошлым, которое переворачивает его привычный мир, и теперь он вынужден налаживать отношения с 15-летней дочерью. Валя, который проводит всё время на работе, теряет контроль над собственной жизнью и браком с Машей. Кузя, ставший успешным бизнесменом, продолжает искать любовь. Неожиданное появление Аллы спутывает все карты её давним друзьям.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- СЛРежиссёр
Семен
Литовчин
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- Актриса
Мария
Кожевникова
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актёр
Арарат
Кещян
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Маша
Кошина
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- АОАктёр
Антон
Остерников
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- АКСценарист
Антон
Колбасов
- ВПСценарист
Василий
Петяев
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- РНПродюсер
Роман
Новиков
- АБПродюсер
Алан
Батаев
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- РАХудожник
Руслан
Алимов