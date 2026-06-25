Майкл и Варя пытаются начать жизнь заново в Москве и неожиданно оказываются в квартире, которая принадлежит двум семьям. Антон сталкивается с прошлым, которое переворачивает его привычный мир, и теперь он вынужден налаживать отношения с 15-летней дочерью. Валя, который проводит всё время на работе, теряет контроль над собственной жизнью и браком с Машей. Кузя, ставший успешным бизнесменом, продолжает искать любовь. Неожиданное появление Аллы спутывает все карты её давним друзьям.

