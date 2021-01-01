Умысел (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Семейная драма об отношениях мужа и жены, разъедаемых ревностью, – с детективной интригой. Джейк и Анна вместе с детьми переезжают из Англии в солнечную Австралию, чтобы начать жизнь с чистого листа. Среди причин, которые подтолкнули их подобному шагу – навязчивая паранойя Анны из-за предполагаемой измены мужа. Чтобы Анна смогла устроиться на работу, в семью приходит Бекки – няня, которая отлично ладит с детьми и не прислушивается к предостережениям садовника Лиама, который утверждает, что союз Джейка и Анны совсем не так благополучен, как кажется на первый взгляд. Очень скоро в их доме случится убийство, но кто именно будет его жертвой – узнаете, посмотрев сериал 2021 года «Умысел» онлайн на Wink.



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