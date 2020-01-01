Умножение суммы на число
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Умножение суммы на число

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Умножение суммы на число
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Какими способами можно умножить сумму на число? Как не допустить ошибок в вычислениях? Как закрепить свои знания и отточить мастерство устного и письменного счёта? Как решить задачу двумя способами? На все эти и другие не менее важные вопросы ответит этот урок. Также вы научитесь решать примеры и различные задания.

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