3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы сможете научиться умножать трёхзначные и двузначные числа в столбик. Вначале мы вспомним, какими приёмами пользуются, чтобы умножить устно трёхзначные числа. При умножении в столбик разработаем алгоритм, по которому сможем дальше решать примеры, делать вычисления в задачах и разных заданиях. После этого урока вы сможете применять полученные навыки на практике в реальной жизни.





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