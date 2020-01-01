Умножение и деление
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3 класс. Математика
Приемы устных вычислений
Умножение и деление

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Умножение и деление
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Если вы хотите в уме научиться умножать и делить круглые трёхзначные числа, тогда вам повезло, ведь именно на этом уроке вы сможете это сделать. Если вы не знаете или знаете, но плохо, как умножать и делить круглые трёхзначные числа, тогда этот урок разработан специально для вас. Как здорово уметь быстро считать, делать вычисления на умножение и деления! Пока все думают, вы уже будете знать ответ.

На этом уроке мы рассмотрим два основных приёма: представления числа в качестве суммы разрядных слагаемых и представление числа в виде сотен или десятков. Также вспомним, как решаются примеры способом проверки. Вы точно проведёте время с пользой. Вперёд к успеху и знаниям!

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