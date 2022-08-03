Умираю со смеху. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Умираю со смеху
1-й сезон
4-я серия

Умираю со смеху (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, I'm Dying Up Here
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедийная сцена Лос-Анджелеса 1970-х стала трамплином для легенд стендапа вроде Дэвида Леттермана, Джея Лено, Энди Кауфмана, Робина Уильямса и многих других. На примере комедийного клуба перед нами открывается мир на грани допустимого.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Умираю со смеху»