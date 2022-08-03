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UmaNetto
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UmaNetto (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2007, UmaNetto. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пародийный мультсериал по мотивам популярного сериала «Не родись красивой». Офисные страсти, финская полька в исполнении страшно умной секретарши и Медвед в эпизодической роли.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

4.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «UmaNetto»