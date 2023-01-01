Umanchannel (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыUmanchannel1-й сезонПремьера песни! Александр Уманчук - Dancing like a child (Mood video)
5.52023, Премьера песни! Александр Уманчук - Dancing like a child (Mood video)
О сериале
Добро пожаловать на наш канал, посвященный миру музыки и певцов! Здесь мы раскроем тайны и секреты успешных исполнителей, поделимся их методами обучения и подготовки к выступлениям, а также расскажем о нюансах музыкальной индустрии. Готовы ли вы раскрывать секреты звёзд?""
""Наши расследования пройдут глубже, чтобы показать вам истинное лицо знаменитых певцов. Мы разоблачим мифы и сплетни, представим факты и анализ, чтобы вы могли лучше понять их мир.Видеоблог «Umanchannel» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
