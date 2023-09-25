Ум. Белый дельфин (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сериал рассказывает историю о приключениях белого дельфина Ума и его друзей, двух детей, которые приехали в гости к своему дяде Патрику. Так как он известный океанограф, ребятам предстоит провести некоторое время на необитаемом острове посреди Тихого океана. Однажды герои знакомятся с дельфином по имени Ум, который становится для них настоящим другом. Вместе они отправляются в увлекательные путешествия, помогают некоторым обитателям острова в разрешении многих проблем, а также разгадывают загадки, которые встречаются у них на пути. У героев есть и другие верные помощники: птица майна, которая умеет разговаривать на языке дельфинов и других животных, коала и ленивец. Вместе они настоящая команда, умеющая постоять за себя.

