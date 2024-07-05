Улицы мира. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Улицы мира
1-й сезон
4-я серия

Улицы мира (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2006, Улицы мира. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа «Улицы мира» посвящена самым интересным улицам, бульварам, авеню и проспектам, находящимся в разных городах земного шара.

Речь может идти как об известных улицах – знакомых многим, но представленных с новой, неизвестной широкой публике стороны, так и о неизвестных большинству людей местах, при этом, безусловно, заслуживающих внимания либо благодаря расположенным там достопримечательностям, либо происходившим там событиям.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг