Улицы мира (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Программа «Улицы мира» посвящена самым интересным улицам, бульварам, авеню и проспектам, находящимся в разных городах земного шара.



Речь может идти как об известных улицах – знакомых многим, но представленных с новой, неизвестной широкой публике стороны, так и о неизвестных большинству людей местах, при этом, безусловно, заслуживающих внимания либо благодаря расположенным там достопримечательностям, либо происходившим там событиям.

