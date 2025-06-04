Улица Ватерлоо. Сезон 1. Серия 1
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Улица Ватерлоо (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2006, Улица Ватерлоо. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал фокусируется на жизнях учителей и учеников школы, и сталкивается с социальными вопросами, такими как внебрачные связи, аборт, развод, жестокое обращение с детьми, гендерная идентичность и самоубийство.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 IMDb