Улица Сезам (сериал, 1969) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Улица Сезам» — одна из самых популярных в мире детских передач. В создании шоу активно принимали участие не только американские, но и российские педагоги и психологи, специалисты по развитию ребенка, которые позаботились о доступности и привлекательности программы для дошкольников и детей до 12 лет. «Улица Сезам» научит не только чтению и счету, в игровой форме дети узнают об основных нормах и ценностях современного общества, о положительных и отрицательных чертах характера, научатся разрешать конфликты мирным путем. Программа воспитывает в ребенке самоуважение, оптимизм, активную жизненную позицию и стимулирует любознательность. Вместе с Зелибобой, Кубиком, Бусинкой, Знаком и другими героями ребята не только многому научатся, но и встретят новых друзей.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джон
Стоун
- ЭСРежиссёр
Эмили
Сквайр
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- ДХАктёр
Джим
Хенсон
- РОАктёр
Роско
Орман
- МПАктёр
Мартин
П. Робинсон
- СМАктриса
Соня
Манзано
- ДНАктёр
Джерри
Нельсон
- КСАктёр
Кэрролл
Спинни
- ЭДАктёр
Эмилио
Делгадо
- БМАктёр
Боб
МакГрат
- ЭПСценарист
Эмили
Перл Кингсли
- ДФСценарист
Джуди
Фредберг
- ДДПродюсер
Дэвид
Д. Коннелл
- КАХудожница
Кэти
Акана
- ВДХудожник
Виктор
ДиНароли
- ДАМонтажёр
Джесси
Аверна
- ДРКомпозитор
Джо
Рапосо
- БШКомпозитор
Билл
Шерман