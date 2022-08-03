Улица потрошителя (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

1889 год, Восточный Лондон. Город сотрясают ужасные известия о жестоких убийствах. Ходят слухи о неком Джеке-Потрошителе, нападающем на девушек легкого поведения. Детектив Эдмонд Рид берeт расследование под свой личный контроль и обещает напуганным жителям поймать маньяка.

