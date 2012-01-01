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Улица потрошителя HD
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Улица потрошителя HD (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Ripper Street 1 HD
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1889 год, Восточный Лондон. Город сотрясают ужасные известия о жестоких убийствах. Ходят слухи о неком Джеке-Потрошителе, нападающем на девушек легкого поведения. Детектив Эдмонд Рид берeт расследование под свой личный контроль и обещает напуганным жителям поймать маньяка.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица потрошителя HD»

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