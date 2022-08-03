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Улица потрошителя HD (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Ripper Street 1 HD
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1889 год, Восточный Лондон. Город сотрясают ужасные известия о жестоких убийствах. Ходят слухи о неком Джеке-Потрошителе, нападающем на девушек легкого поведения. Детектив Эдмонд Рид берeт расследование под свой личный контроль и обещает напуганным жителям поймать маньяка.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица потрошителя HD»