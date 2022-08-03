Wink
Укуси меня (сериал, 2012) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2012, Bite Me
Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во что может превратиться жизнь трех молодых друзей-соседей после незапланированного восстания трупаков? Конечно, в отличную комедию! Ребята достаточно наигрались по сети в Dead Rising 2, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Приключения, юмор и толпы ходячих мертвецов — все это в новом короткометражном сериале «Укуси меня!», который придется вам по душе… А если нет, то мы откусим вам ухо!»

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

