Укуси меня (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2010, Bite Me
Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Во что может превратиться жизнь трех молодых друзей-соседей после незапланированного восстания трупаков? Конечно, в отличную комедию! Ребята достаточно наигрались по сети в Dead Rising 2, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Приключения, юмор и толпы ходячих мертвецов — все это в новом короткометражном сериале «Укуси меня!», который придется вам по душе… А если нет, то мы откусим вам ухо!»
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джарретт
Ли Конэвей
- ЮААктёр
Юсеф
Абу-Талеб
- РУАктёр
Райан
Уэлш
- ДГАктёр
Джастин
Гиддингс
- ДЛАктриса
Дэни
Леннон
- РРАктриса
Рисдон
Робертс
- МБАктёр
Морган
Бенуа
- РРАктёр
Рикко
Росс
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- ТЛАктёр
Том
Ломмель
- ЭПАктёр
Энтони
Памилио
- ДФПродюсер
Джон
Фрэнк Розенблюм
- ДЭПродюсер
Джейсон
Эксинн
- ПБПродюсер
Пейдж
Барнетт
- КХХудожница
Кэрол
Хуммель
- МРХудожница
Мередит
Райли
- РХХудожник
Роберт
Хуммель
- НМХудожник
Нэйтан
Морс
- ДДМонтажёр
Джонатан
Диллон
- ДММонтажёр
Дэвид
Мэзени
- ДОМонтажёр
Дэниэл
О’Мэлли
- ММКомпозитор
Марк
Мэллман