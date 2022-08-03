Укуси меня (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Во что может превратиться жизнь трех молодых друзей-соседей после незапланированного восстания трупаков? Конечно, в отличную комедию! Ребята достаточно наигрались по сети в Dead Rising 2, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Приключения, юмор и толпы ходячих мертвецов — все это в новом короткометражном сериале «Укуси меня!», который придется вам по душе… А если нет, то мы откусим вам ухо!»



