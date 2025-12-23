Укрытие. Сезон 1. Серия 6
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Укрытие (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.62023, Укрытие. Сезон 1. Серия 6
Фантастика, Драма18+

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О сериале

В недалёком будущем выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днём глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Укрытие»