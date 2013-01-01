Уходящая натура. Серия 2
Wink
Сериалы
Уходящая натура
1-й сезон
2-я серия

Уходящая натура (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.82013, Уходящая натура. Серия 2
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец семидесятых годов. Советская страна – «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, строятся заводы-гиганты, полным ходом идeт подготовка к Олимпиаде. А известный режиссeр Звонарeв снимает фильм. Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.

Сериал Уходящая натура 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»