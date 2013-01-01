Уходящая натура (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Конец семидесятых годов. Советская страна – «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, строятся заводы-гиганты, полным ходом идeт подготовка к Олимпиаде. А известный режиссeр Звонарeв снимает фильм. Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.



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