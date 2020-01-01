Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Изучаем органы чувств
Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

6.82020, Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вы знаете, сколько у человека ушей? Два? А вот и нет. Ответ на этот и многие другие вопросы мы найдем на этом уроке. Узнаем, что ухо это не только орган слуха, но еще и орган равновесия человека, увидим, как звуки окружающего мира воспринимаются человеком, поговорим о строении и функциях уха, правилах охраны слуха.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Ухо не только орган слуха 5 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг