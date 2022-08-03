Угрюм-река (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Угрюм-река. Сезон 1. Серия 4
2020, Угрюм-река. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
Драма18+

О сериале

Современная телеадаптация романа Вячеслава Шишкова о роковой страсти на фоне «золотой лихорадки» в Сибири. От режиссера Юрия Мороза, с Александром Балуевым и Юлией Пересильд в главных ролях. Село Медведево в Иркутской губернии, 1896 год. Купец Петр Громов и его сын Прохор влюбляются в местную красавицу – вдову офицера Анфису Козыреву. Чтобы устранить конкурента, Петр отправляет Прохора на поиски золота к непреодолимой Угрюм-реке. Купец уверен, что сын не вернется, но Прохору удается исполнить задание отца. Более того, он не намерен останавливаться. Громов младший мечтает стать золотопромышленником и «хозяином Сибири». Куда героя заведут амбиции и чувства к Анфисе – увидите в сериале «Угрюм-река» (2020), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Россия
Драма
Full HD
50 мин / 00:50

7.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

