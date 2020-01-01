10 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Угол между прямой и плоскостью
10 класс. Геометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Угол между прямой и плоскостью

На этом уроке мы введем понятие угла между прямой и плоскостью, дадим его строгое определение и решим задачи, в которых будет встречаться данный угол.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

