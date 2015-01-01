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Психология и Здоровье
6-й сезон
0-я серия

Психология и Здоровье (сериал, 2015) сезон 6 серия 0 смотреть онлайн

2015, Удивительный мир крови
Документальный, ТВ-шоу12+

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О сериале

В каждом из нас восемь пинт необыкновенной жидкости - крови. Это примерно 10% веса нашего тела. Кровь играет огромную роль в жизнеобеспечении организма. Но что мы действительно знаем об этом липком красном веществе и его таинственной животворной силе?

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Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

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