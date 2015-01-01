Психология и Здоровье (сериал, 2015) сезон 6 серия 0 смотреть онлайн
2015, Удивительный мир крови
Документальный, ТВ-шоу12+
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О сериале
В каждом из нас восемь пинт необыкновенной жидкости - крови. Это примерно 10% веса нашего тела. Кровь играет огромную роль в жизнеобеспечении организма. Но что мы действительно знаем об этом липком красном веществе и его таинственной животворной силе?
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