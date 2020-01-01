1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрена тема «Удивительные растения мира». В ходе урока мы познакомимся с удивительными растениями, которые встречаются на нашей планете. Узнаем, где и при каких условиях они растут, особенности их внешнего вида и строения, откуда произошли их названия. Примеры этих растений будут приведены на фотографиях.



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