WinkДетям1 класс. Окружающий мирПрирода и её сезонные измененияУдивительные растения мира
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
6.72020, Удивительные растения мира
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке будет рассмотрена тема «Удивительные растения мира». В ходе урока мы познакомимся с удивительными растениями, которые встречаются на нашей планете. Узнаем, где и при каких условиях они растут, особенности их внешнего вида и строения, откуда произошли их названия. Примеры этих растений будут приведены на фотографиях.
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