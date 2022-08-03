Удалить жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Фрилансер-программист Сакагами Кэиси частично парализован из-за неизвестной болезни и вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Он создает компанию под названием "dele.LIFE" в партнерстве с юридической фирмой, основанной его покойным отцом. Клиенты регистрируются в компании, и после их смерти "dele.LIFE" обязуется удалить все компрометирующие файлы, оставшиеся на компьютерах и смартфонах. "Мастер на все руки" Масиба Ютаро работает с Сакагами Кэиси, его задача - проверить факт смерти клиента. Во время своей работы по удалению данных они проникают в секреты своих клиентов. На основе одноименного романа Хонда Такаeси.

