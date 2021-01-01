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Удали меня (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.92021, Удали меня. Сезон 1. Серия 4
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дружба Марион и Марит разрушена. В один момент старшеклассницы оказываются в центре интернет-скандала и превращаются в изгоев, оставив в прошлом спортивные амбиции и мечты о стипендии в США. Когда всe пошло не так?
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МКРежиссёр
Мари
Клейвдаль Кристиансен
- ТСАктриса
Теа
Софи Лох Несс
- ХЯАктриса
Хаппи
Янкелль
- СТАктриса
София
Тьелта
- АСАктриса
Амалия
Стуве
- РЯАктриса
Рикке
Якобсдаттер
- НФАктриса
Нора
Фосс
- СВАктёр
Сьюр
Ватне Бреан
- АХАктриса
Амалия
Хольм
- АБАктёр
Аксель
Боюм
- МХАктриса
Мадлен
Ховтун
- МКСценарист
Мари
Клейвдаль Кристиансен
- ЙССценарист
Йеспер
Сунднес
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев