Удали меня. Сезон 1. Серия 4
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Удали меня (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.92021, Удали меня. Сезон 1. Серия 4
Драмы18+

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Сюжет

Дружба Марион и Марит разрушена. В один момент старшеклассницы оказываются в центре интернет-скандала и превращаются в изгоев, оставив в прошлом спортивные амбиции и мечты о стипендии в США. Когда всe пошло не так?

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Удали меня»