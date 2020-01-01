Учитель. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Учитель
1-й сезон
8-я серия
2020, A Teacher
Драмы18+

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Учитель (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Острая драма о любви вопреки с Кейт Марой в главной роли. В центре истории — противоречивый роман учительницы Клэр (собственно, Мара) и старшеклассника Эрика, который может стоить женщине карьеры. Запретный плод всегда сладок, однако тут ситуация осложняется еще и тем, что у Клэр вообще-то есть бойфренд.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Учитель»