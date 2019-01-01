Учитель на замену (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2019, The Substitute
Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В новом шоу звездные гости попробуют себя в роли чудаковатых учителей на замену. Переодетые актеры проведут уроки у учащихся младших и средних классов. На занятиях они будут вести себя крайне необычно, а установленные в кабинетах скрытые камеры снимут реакцию ничего не подозревающих учеников на все происходящее.
Рейтинг
6.2 IMDb
- ДНАктёр
Джейс
Норман
- ЛСАктриса
Лилли
Сингх
- ЭЭАктёр
Эшер
Энджел
- ДСАктёр
Джон
Сина
- НАктёр
Не-Ё
- НГАктриса
Николь
Гарсиа
- БГАктриса
Брианна
Гарсиа
- РРАктёр
Рико
Родригес
- Актриса
Рейни
Родригес
- ШУАктёр
Шон
Уайт
- ДХСценарист
Джанин
Хоган
- ТХПродюсер
Тодд
Харвитц
- ТБАктёр дубляжа
Тихон
Бузников
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДДХудожник
Джо
Дало
- ГМХудожница
Гамила
Мариана Факри
- ДКХудожник
Джейкоб
Косарян
- КХМонтажёр
Кевин
Хиббард