Учимся с Крохой и Малышом (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.12020, Teeny & Tiny's Classroom
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Кроха и Малыш — два веселых и шаловливых друга, всегда готовых поделиться с нами загадками и играми. Программа состоит из развивающих воображение игр, способствующих развитию творческого мышления. Наблюдая за проказами друзей Крохи и Малыша, мы знакомимся с фигурами, цветами и счетом.
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