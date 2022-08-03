Ученик Санты (2010) (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть! На другом конце света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?

