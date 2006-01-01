Ученик Санты (2006) (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию — правила есть правила. Санте предстоит найти себе замену и обучить преемника волшебному мастерству. Ученик должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, — иметь доброе сердце. И такой мальчик находится в далекой Австралии, откуда рождественские эльфы доставляют его прямиком на Северный полюс. В качестве ученика Санты Николасу предстоит очень многому научиться: править оленьей упряжкой, спускаться в дома через трубу, доставлять подарки детям, придумывать новые игрушки. К своему удивлению Николас обнаружит, что у Санты очень много дел и забот в течение всего года, а не только в канун рождественских праздников. К счастью, дружная команда Санты — эльфы, олени и маленький белый медведь, — во всем готовы помогать Николасу.



