WinkСериалыУчастковый Саша1-й сезон6-я серия
2025, Участковый Саша. Сезон 1. Серия 6
Комедия18+
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Участковый Саша (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Александр Галин уверен, что его ждёт служба в самом современном московском подразделении полиции, погони и громкие дела. Но вместо этого ему дают назначение в Верхние Низовья далеко-далеко за МКАДом. Там вместо криптопреступлений герою приходится расследовать кражу капусты с огорода, снижение надоя у коров и прочие деревенские дела.
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