Участковый Саша. Сезон 1. Серия 5
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Участковый Саша
1-й сезон
5-я серия
2025, Участковый Саша. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+

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Участковый Саша (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Александр Галин уверен, что его ждёт служба в самом современном московском подразделении полиции, погони и громкие дела. Но вместо этого ему дают назначение в Верхние Низовья далеко-далеко за МКАДом. Там вместо криптопреступлений герою приходится расследовать кражу капусты с огорода, снижение надоя у коров и прочие деревенские дела.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

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