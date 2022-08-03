Убийство (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2011, The Killing 1
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения — детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- НКРежиссёр
Николь
Кэссел
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- Актриса
Мирей
Инос
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Грегг
Генри
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- БСАктёр
Брент
Секстон
- Актриса
Мишель
Форбс
- КЛАктриса
Кристин
Леман
- ЭЛАктёр
Эрик
Ладин
- ДПСценарист
Доун
Прествич
- НЙСценарист
Николь
Йоркин
- АЗСценарист
Аарон
Зелман
- РФПродюсер
Рон
Френч
- ПБПродюсер
Пив
Бернт
- МБПродюсер
Миккел
Бондесен
- ККПродюсер
Кристен
Кампо
- КХХудожница
Кейт
Хили
- МСХудожник
Майкл
С. Болтон
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- ПВОператор
Питер
Вансторф
- БДОператор
Брайан
Джонсон
- ФБКомпозитор
Франс
Бак