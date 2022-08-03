Wink
Сериалы
Убийство
1-й сезон
1-я серия

Убийство (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, The Killing 1
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения — детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство»