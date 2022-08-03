Убийство (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения — детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет.

