Начало исторического детектива о юном последователе Зигмунда Фрейда, который становится напарником инспектора, чтобы понять внутренний мир преступников. В 1 сезоне сериала «Убийство по Фрейду», смотреть который онлайн позволяет видеосервис Wink, участникам этого странного дуэта предстоит познакомиться и понять, способны ли они сработаться. В 1908 году венского детектива Оскара Райнхарда вызывают на сцену убийства. Женщину застрелили прямо в собственной квартире, но на месте нет пистолета, окна и двери заперты изнутри, а пули, убившей жертву, в теле не осталось. Кроме того, рядом с погибшей нашлась предсмертная записка. Озадаченный Райнхард возвращается в участок, где его ждет Макс Либерман, молодой доктор, который намерен сопровождать детектива, чтобы закончить свою научную работу по психоанализу. Райнхард не рад такой «помощи», но у него не остается выбора, ведь отец Либермана — хороший товарищ местного комиссара. Как продолжится их сотрудничество, расскажет сериал «Убийство по Фрейду», который можно смотреть онлайн на Wink.

