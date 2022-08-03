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Убийство по Фрейду (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Начало исторического детектива о юном последователе Зигмунда Фрейда, который становится напарником инспектора, чтобы понять внутренний мир преступников. В 1 сезоне сериала «Убийство по Фрейду», смотреть который онлайн позволяет видеосервис Wink, участникам этого странного дуэта предстоит познакомиться и понять, способны ли они сработаться. В 1908 году венского детектива Оскара Райнхарда вызывают на сцену убийства. Женщину застрелили прямо в собственной квартире, но на месте нет пистолета, окна и двери заперты изнутри, а пули, убившей жертву, в теле не осталось. Кроме того, рядом с погибшей нашлась предсмертная записка. Озадаченный Райнхард возвращается в участок, где его ждет Макс Либерман, молодой доктор, который намерен сопровождать детектива, чтобы закончить свою научную работу по психоанализу. Райнхард не рад такой «помощи», но у него не остается выбора, ведь отец Либермана — хороший товарищ местного комиссара. Как продолжится их сотрудничество, расскажет сериал «Убийство по Фрейду», который можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, Австрия
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- УДРежиссёр
Умут
Даг
- Актёр
Мэттью
Бирд
- Актёр
Юрген
Маурер
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Конлет
Хилл
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ЛфАктриса
Луиза
фон Финх
- ДЭАктёр
Джозеф
Эйлерс
- РфАктёр
Рафаэль
фон Барген
- СХАктёр
Симон
Хатцль
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- АКПродюсер
Андреас
Камм
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- КХМонтажёр
Клаус
Хандсбихлер
- ХСОператор
Хань
Сяосу
- АФОператор
Адам
Филленз
- РККомпозитор
Роман
Кариолу