Убийство на краю света (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.22023, A Murder at the End of the World
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детектив-любительница Дарби Харт c детства имела странную тягу к местам преступлений, на которые регулярно выезжала с отцом-коронером, помогая ему в работе. Теперь Дарби вместе с партнёром Биллом Фэррой занимается поисками предполагаемого серийного убийцы, жертвы которого числятся пропавшими без вести. После выхода своей дебютной книги Дарби получает приглашение от IT-гения и миллиардера Энди Ронсона посетить его резиденцию в Исландии, где также будут присутствовать другие известные люди. Вскоре один из гостей умирает от передозировки морфином. Однако Дарби уверена, что это было убийство.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЗБРежиссёр
Зал
Батманглидж
- БМРежиссёр
Брит
Марлинг
- Актриса
Эмма
Коррин
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Алиси
Брага
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- РЭАктёр
Рауль
Эспарса
- РДАктёр
Райан
Дж. Хаддад
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ЛКАктёр
Луис
Канселми
- Актриса
Пега
Феридони
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- КГАктёр
Кристофер
Гурр
- ЗБСценарист
Зал
Батманглидж
- БМСценарист
Брит
Марлинг
- ММСценарист
Мелани
Марнич
- ЗБПродюсер
Зал
Батманглидж
- АДПродюсер
Алекс
ДиДжерландо
- ДХПродюсер
Джордан
Харо
- БМПродюсер
Брит
Марлинг
- ММПродюсер
Мелани
Марнич
- АСПродюсер
Андреа
Сперлинг
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс