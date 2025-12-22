Убийство на краю света (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Детектив-любительница Дарби Харт c детства имела странную тягу к местам преступлений, на которые регулярно выезжала с отцом-коронером, помогая ему в работе. Теперь Дарби вместе с партнёром Биллом Фэррой занимается поисками предполагаемого серийного убийцы, жертвы которого числятся пропавшими без вести. После выхода своей дебютной книги Дарби получает приглашение от IT-гения и миллиардера Энди Ронсона посетить его резиденцию в Исландии, где также будут присутствовать другие известные люди. Вскоре один из гостей умирает от передозировки морфином. Однако Дарби уверена, что это было убийство.

