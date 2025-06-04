Убийства в одном здании. Сезон 1. Серия 1
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Убийства в одном здании
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1-я серия

Убийства в одном здании (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Убийства в одном здании. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Комедия18+

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О сериале

Трое жителей высотного дома на Манхэттене обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийства в одном здании»