Убийства по пятницам (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Нина – ботаник. Не в смысле очков и синих чулок, а в самом прямом смысле. Когда городской ботанический сад, где она работала, закрыли, Нина и мечтать не могла, что ей улыбнется такая удача: Владимир Шелехов, бизнесмен, наследник старинного княжеского рода и большой оригинал, приглашает ее на работу в свою роскошную усадьбу вместо сбежавшего садовника. Усадьба – еще и живой музей, туристическая достопримечательность, куда приезжают люди со всей страны. А каждую пятницу для туристов открывается не только сад и несколько комнат с исторической обстановкой, но и весь дом. В одну из таких пятниц Нина становится свидетелем внезапной смерти хозяина усадьбы...

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

