Убийства по пятницам (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.22018, Убийства по пятницам. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+
О сериале
Нина – ботаник. Не в смысле очков и синих чулок, а в самом прямом смысле. Когда городской ботанический сад, где она работала, закрыли, Нина и мечтать не могла, что ей улыбнется такая удача: Владимир Шелехов, бизнесмен, наследник старинного княжеского рода и большой оригинал, приглашает ее на работу в свою роскошную усадьбу вместо сбежавшего садовника. Усадьба – еще и живой музей, туристическая достопримечательность, куда приезжают люди со всей страны. А каждую пятницу для туристов открывается не только сад и несколько комнат с исторической обстановкой, но и весь дом. В одну из таких пятниц Нина становится свидетелем внезапной смерти хозяина усадьбы...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Карен
Захаров
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актриса
Тамара
Акулова
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Алёна
Яковлева
- ЮПАктёр
Юрий
Поляк
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ЕССценарист
Екатерина
Скиданова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- МКХудожник
Михаил
Коцур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев