Убийства по пятницам 2 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Прошло три года с тех пор, как усадьбу Шелеховых потрясла череда загадочных убийств. В отношениях Нины и Андрея наступает кризис. Элен, не смотря на рождение дочки, не чувствует себя счастливой в браке с Мамонтовым… Но все неприятности отходят на второй план, когда семья получает от Владимира Шелехова записку со странными стихами – обещанием новых убийств. А через несколько дней сам Шелехов сбегает из психиатрической клиники. Семья в панике. Убийца на свободе, и у них на руках – жуткие предсказания новых убийств. Охрану дома усиливают. Полиция не просто охраняет дом - здесь мышь не проскочит. Однако вопреки всякой логике каждую пятницу в усадьбе находят новый труп.

