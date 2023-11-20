Убийства по пятницам 2 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22019, Убийства по пятницам 2. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
О сериале
Прошло три года с тех пор, как усадьбу Шелеховых потрясла череда загадочных убийств. В отношениях Нины и Андрея наступает кризис. Элен, не смотря на рождение дочки, не чувствует себя счастливой в браке с Мамонтовым… Но все неприятности отходят на второй план, когда семья получает от Владимира Шелехова записку со странными стихами – обещанием новых убийств. А через несколько дней сам Шелехов сбегает из психиатрической клиники. Семья в панике. Убийца на свободе, и у них на руках – жуткие предсказания новых убийств. Охрану дома усиливают. Полиция не просто охраняет дом - здесь мышь не проскочит. Однако вопреки всякой логике каждую пятницу в усадьбе находят новый труп.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Тамара
Акулова
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ЮПАктёр
Юрий
Поляк
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- Актриса
Алёна
Яковлева
- МВАктёр
Максим
Важов
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- ЕССценарист
Екатерина
Скиданова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- СЖХудожник
Сергей
Жакулин
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев