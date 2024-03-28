Убийства на Мартас-Винъярде (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Убийства на Мартас-Винъярде. Сезон 1. Серия 3
Убийства на Мартас-Винъярде
1-й сезон
3-я серия
7.92021, Ships in the Night: A Martha's Vineyard Mystery
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ограбление художественной галереи приводит к смерти менеджера. Детектив в отставке Джефф Джексон объединяется с доктором Зи чтобы поймать убийцу.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb