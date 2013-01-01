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Убить Сталина (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Убить Сталина. Серия 7
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Осень 1941-го года. Немцы подходят к Москве, положение на фронте очень тяжелое, врага едва удается сдерживать. Руководство рейха решает нанести коварный удар – убить Сталина. На пути врага встают умные и смелые сотрудники МГБ СССР.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убить Сталина»

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