Убермен (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Галантный парень, женатый на австралийской феминистке, вынужден пойти работать водителем мобильного сервиса такси, так как его подруга оказалась беременной. Обладающий высоким уровнем эмпатии молодой человек тонко чувствует настрой каждого пассажира и готов помочь каждому в решении проблем. Единственный человек, которому он не может помочь — он сам. В дороге его ждет много приключений.

