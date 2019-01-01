Уайат Сенак разрулит (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2019, Wyatt Cenac's Problem Areas
Документальный, Комедия18+
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О сериале
Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоSD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
6.8 IMDb