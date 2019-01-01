Уайат Сенак разрулит. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Уайат Сенак разрулит
2-й сезон
3-я серия

Уайат Сенак разрулит (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2019, Wyatt Cenac's Problem Areas
Документальный, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.

Сериал Уайат Сенак разрулит 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.8 IMDb